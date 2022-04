Maiolini: «Lotito investe saggiamente. Con i tifosi, però...»

Francesco Maiolini, capo della Banca del Fucino e tifoso della Lazio, ha parlato del rapporto tra Lotito e i tifosi

Francesco Maiolini – noto tifoso biancoceleste e capo della Banca del Fucino – ha analizzato per il Corriere dello Sport, la gestione del presidente Lotito. Ecco le sue parole:

LOTITO – «Fa parte di quella cerchia di presidenti che saggiamente investono nei limiti delle compatibilità del bilancio. Su questo, in verità, lui è stato chiaro sin dall’inizio. Il suo modello di gestione ha esentato la società da rischi di iper-indebitamento e ha comunque consentito il raggiungimento di buoni risultati sportivi sia pure nelle competizioni minori».

PROTESTA TIFOSI – «I motivi? Direi una pluralità di ragioni. Anzitutto i tifosi, così come molti osservatori, si attendevano a gennaio un mercato con dei contenuti. Così, obiettivamente, non è stato. Poi la prestazione nel derby che ha deluso più del risultato e in generale una squadra con troppi alti e bassi. Infine il prezzo dei biglietti, argomento sempre controverso ma che stavolta ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso».

UN NOME PER LA SOCIETÀ – «Uno alla Vincenzo D’Amico».