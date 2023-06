Lotito, il presidente della Lazio rilascia alcune dichiarazioni riguardo il futuro di Luis Alberto ai microfoni del Messaggero

Ai microfoni de Il Messaggero è intervenuto Claudio Lotito, il quale si è espresso riguardo l’indiscreziomne che riguarda Luis Alberto accostato in queste ore al campionato arabo

PAROLE – Non è vero, se ha offerte da 6 milioni dall’Arabia a me non l’ha detto