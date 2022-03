Lotito, l’indice di liquidità richiede un sacrificio. Cosa fare con Milinkovic?

Lotito vorrebbe accontentare Sarri sul mercato ma l’indice di liquidità non lascia scampo: Milinkovic-Savic sacrificato sul mercato?

Le prossime settimane si preannunciano complicate in casa Lazio. Claudio Lotito e Maurizio Sarri avranno un confronto per delineare le strategie future e per capire se ci sono i margini per attuare quella rivoluzione tanto invocata dal tecnico.

Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, la società vorrebbe accontentarlo ma l’indice di liquidità è un cappio sempre più stretto al collo di tantissime squadre di Serie A, Lazio compresa. Come fare dunque per sbloccare la situazione?

Nelle ultime ore sta prendendo corpo l’idea di sacrificare Milinkovic-Savic. Gli 80 milioni di euro richiesti da Lotito e gli interessi del PSG, pronto a fare sul serio per il serbo (il cui sogno però resta il Real Madrid) potrebbe far pendere la bilancia verso il doloroso addio. Soldi che permetterebbero ai biancocelesti di attuare quel cambio di passo necessario per il Sarrismo. Il momento è quello delle decisioni forti.