Lotito: «L'indice di liquidità può avere effetti paradossali. Sugli inizi alla Lazio...»

Claudio Lotito, durante la presentazione del libro di Sanguigni, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da TMW.

INDICE DI LIQUIDITA’ – «L’indice di liquidità è un elemento importante ma deve essere in un contesto combinato disposto, per vedere lo stato di salute della società perché il paradosso è questo, le società che hanno milioni di debiti possono avere l’indice di liquidità a posto. Noi dobbiamo mettere in piedi un sistema che obblighi le società a intraprendere un percorso virtuoso se non hai soldi, non compri, vendi. All’esterno passa che le squadre di Serie A non vogliono il percorso virtuoso, mentre abbiamo fatto una commissione, d’accordo con la federazione, per fare le riforme strutturali del sistema e invece ci troviamo nella situazione del qui comando io e decido io».

MALAGESTIONE – «Quindi dissi, mi devo inventare qualcosa per evitare questa malgestione. Fatturavo 84 milioni e ne perdevo 86,5 e avevo più di 500 milioni di debiti. C’era il toto Lotito dura un mese, due mesi. Mi aiutò il fatto che nel giro di un mese fu recepita la norma del sistema duale su suggerimento dell’avvocato Gentile. La Lazio è stata la prima società quotata in borsa ad adottarlo e ho dovuto fare una guerra con la Consob. In Italia il concetto del socio è del padrone, una cosa sbagliata. Il padrone può gestire se ha le competenze per farlo».

STADIO – «Chi governa fa il bene della società? E quello che mi domando io è i tifosi fanno il bene del club? Prendevano 50 milioni a partita, 5mila euro per la coreografia, Lotito non fa il bene della società? Il conto dello stadio non è intestato alla Lazio, ma all’agenzia delle entrate. Perché ho avuto la capacità di costruire un percorso fiscale e pago 6 milioni anno. La Lazio li ha pagati il 17 novembre anche se scade ad aprile. L’anno scorso, che lo stadio era chiuso, incasso zero, ma l’agenzia delle entrate voleva comunque i 6 milioni. Allora dico, se fai 40 euro solo per 4 partite, Juve, Inter, Milan e Roma, poi tutto il resto 10,5 1 euro, non venivano comunque allo stadio. Lazio-Torino 230mila euro d’incasso. Neanche il costo dello stadio. Lazio-Milan un milione e 200 mila. Ho fatto bene, a tutela non di Lotito, ma della società e quindi anche dei tifosi, perché oggi la società ha una prospettiva futura».