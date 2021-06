Lotito sogna in grande. Sarri, stadio e Women: vuole un’epoca d’oro

Claudio Lotito sogna una grande Lazio in grado di ottenere vittorie e far sognare i tifosi, non solo nel maschile

Lotito sogna una grande Lazio e tutto fa pensare che nei prossimi anni il club conoscerà una crescita importante. La scelta di puntare su Sarri è di fondamentale importanza dal punto di vista prettamente calcistico ma allo stesso modo lo è il progetto per lo stadio Flaminio.

Come rivela Tuttosport, Lotito vuole emulare la Lazio di Maestrelli, creandone una altrettanto esaltante, non solo nel maschile. Particolare importanza infatti ha anche il progetto Women, che il presidente spera di far crescere ancora.