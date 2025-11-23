 Lotito chiarisce: «Inibire la gente a non venire allo stadio non significa essere tifosi, sono gente che utilizza la Lazio per propri fini»
4 ore ago

Lotito
Lotito

Lazio, Lotito parla chiaro: «Inibire la gente a non venire allo stadio non significa essere tifosi, sono gente che utilizza la Lazio per propri fini»

Claudio Lotito, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lazio–Lecce, ha posto l’accento su due temi centrali: l’iniziativa sociale contro la violenza sulle donne e la polemica legata allo sciopero dei tifosi. Queste le sue parole:

PAROLE «La famiglia Paparelli è stata altamente tutelata e rispettata, accolta in tribuna autorità. Questa è una strumentalizzazione per rivendicare un ruolo che non esiste nel rapporto tra società e tifosi. I tifosi devono fare i tifosi. Possono criticare se ritengono le cose non giuste. Io ci metto la faccia, alcuni si nascondono dietro la tifoseria organizzata.

Se usano questi mezzi per poter costringere la gente a fare cose diverse dalla libertà, io questo lo condannerò sempre, e non accetto intimidazioni. Da un anno e mezzo sono coinvolto in azioni che riguardano la mia persona, e le attività giudiziarie riveleranno tutto. Inibire la gente a non venire allo stadio non significa essere tifosi, sono gente che utilizza la Lazio per propri fini».

