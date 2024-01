Lotito: «Con lo spirito Lazio inferiori a nessuno. Mercato? In estate spesi 100 milioni, già così organico valido»

Claudio Lotito ha analizzato alcuni temi di attualità di casa Lazio: le dichiarazioni del presidente su quanto sta succedendo

Il Messaggero riporta così alcune delle dichiarazioni di Claudio Lotito sull’attuale momento della sua Lazio.

SPIRITO LAZIO – «Voglio rivedere lo spirito delle precedenti cinque vittorie di seguito. Con quella determinazione possiamo lottare con chiunque, non siamo inferiori a nessuno».

LA BENEDIZIONE – «Giovedì don Matteo Galloni è andato a Formello per vedere gli allenamenti con alcuni ragazzi della sua comunità, che io aiuto. Ha deciso lui di benedire la squadra, non è stata una mia richiesta, e non mischiamo sacro e profano. In Arabia non ho portato nessuna maga, era una dottoressa al seguito della Lazio».

MILINKOVIC – «Appena mi ha visto, è venuto a cercarmi e ad abbracciarmi. Mi ha raccontato la sua vita in un nuovo mondo».

MERCATO – «Cambiaghi o Bernardeschi? In estate ho speso 100 milioni, già così il nostro organico è valido».

ARBITRI – «Saranno fatti degli approfondimenti, serve trasparenza. Io non ho rapporti con nessuno nel mondo arbitrale ma, quando ci sono dei conflitti interni, si può cadere in equivoco. Se qualcuno ha qualcosa da dire, deve uscire allo scoperto e metterci la faccia, come faccio sempre io».