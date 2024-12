Lotito Lazio, il presidente minaccia azioni legali contro ESPN: rettificato l’articolo che definiva “mafioso” il patron biancoceleste

Lotito Lazio, ESPN ha modificato l’articolo contro il presidente biancoceleste pubblicato prima del match contro l’Ajax

Nei giorni scorsi, sul sito olandese di ESPN, era apparso un articolo che definiva il presidente della Lazio Claudio Lotito come “mafioso“. In seguito alle minacce di azioni legali da parte del patron biancoceleste, però, l’articolo è stato modificato. Di seguito la rettifica presente sul sito:

RETTIFICA- «Rettifica. Una versione precedente di questo articolo del 12 dicembre descriveva il presidente Claudio Lotito come “mafioso”. Questo riferimento personale era involontariamente offensivo, non corretto e non appropriato al contesto di quanto scritto. L’articolo è stato quindi modificato».