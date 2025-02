Lotito Lazio, contro il Cagliari la millesima partita da presidente: i numeri della sua gestione

Lotito Lazio, questa sera contro il Cagliari il presidente biancoceleste raggiungerà un traguardo incredibile. I numeri

Claudio Lotito sta facendo la storia della Lazio. Questa sera contro il Cagliari, come evidenziato da Il Messaggero, raggiungerà le mille partite da presidente biancoceleste, collezionate a partire dal 2004.

In ventuno anni alla gestione della società, Lotito vanta 466 successi e 6 trofei in bacheca. Per festeggiare questo traguardo, il patron del club capitolino si è regalato due nuovi acquisti: Reda Belahyane ed Oliver Provstgaard.