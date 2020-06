La Lazio riparte dalla solidità del rapporto tra Lotito ed Inzaghi. Presidente ed allenatore a cena insieme

«I migliori affari si fanno a tavola» diceva Oscar Wilde e pare che anche Claudio Lotito la pensi in questo modo. Ieri sera il presidente della Lazio ha cenato insieme a Simone Inzaghi nel ristorante Stella Gemella di Roma. Cosa bolle in pentola?

Sicuramente i due avranno parlato della ripartenza del campionato e di come serva unità per tornare in campo più forti che mai, ma non si esclude che a tavola si sia arrivati a parlar dell’argomento rinnovo: da tempo si sta discutendo di un triennale a €2,5mln e pare che manchino gli ultimi dettagli per vedere Simone legato ancora ai colori biancocelesti. Che sia stata questa l’occasione per suggellare il patto? Sicuramente questo incontro serale racconta la solidità della società, pronta a tornare a lottare insieme verso la portata principale: lo Scudetto. La Lazio riparte dalla sue certezze, Inzaghi e Lotito.