Lotito: «Partiti male come l’anno scorso, ecco perché siamo in ritiro. Obiettivo quarto posto? Posso dirvi questo»

Lotito: «Partiti male come l’anno scorso. Vi spiego perché la Lazio è in ritiro». Le parole del presidente biancocelste

Non ha dubbi Claudio Lotito: il ritiro imposto alla sua Lazio servirà a ritrovare l’intesa necessaria e ricreare il giusto ambiente. In una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere di Roma il patron biancoceleste ha parlato della crisi di risultati che i capitolini di Maurizio Sarri stanno attraversando, oltre che del difficile momento vissuto da Ciro Immobile.

CRISI LAZIO – «Non c’è spazio per le opinioni relative al momento che stiamo vivendo, parlano i risultati. Purtroppo. Bisogna confidare nelle potenzialità della squadra. I ragazzi, tutti insieme, devono ritrovare i meccanismi che ci hanno permesso di arrivare secondi. Perché abbiamo degli obiettivi, serve una svolta».

OBIETTIVO PRIME QUATTRO – «Le previsioni non si fanno mai. In campo vanno i giocatori, possono incidere fattori esterni o imponderabili. La squadra però è stata allestita per giocarsela con tutti».

COSA NON STA FUNZIONANDO – «Sono passate 5-6 partite, è presto. Dobbiamo migliorare le condizioni della squadra. Sono stati inseriti tanti giocatori nuovi che devono ancora recepire gli automatismi. Alcuni di loro non parlano la lingua. Sono fiducioso perché pure l’anno scorso siamo partiti maluccio, quindi non bisogna drammatizzare. L’importante è che la squadra sia cosciente dei propri mezzi. La consapevolezza è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi».

IMMOBILE A SECCO DI GOL – «Non personalizziamo. C’è un tecnico, del quale mi fido, che valuta le prestazioni e individua le soluzioni. Non è un singolo a vincere o perdere, ma il gruppo».

RITIRO – «Dobbiamo ritrovarci e ricreare un clima ancor più positivo e costruttivo. Più i giocatori stanno insieme, più hanno modo di conoscersi e di affinare l’intesa. A maggior ragione quando ci sono tanti nuovi. I ragazzi devono aiutarsi a vicenda. Servono umiltà, determinazione e spirito di gruppo. Ma tutti devono aiutare a creare questo ambiente, anche lo staff tecnico, i magazzinieri, i medici. Tutti».

ACQUISTI – «Generalmente sono più le trattative che si chiudono nelle ultime settimane di mercato che non nelle prime. Serve tempo per fare le cose nel modo giusto».