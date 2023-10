Lotito a Formello prima di Lazio Fiorentina: ha detto questo alla squadra e a Sarri. Il presidente sa che il momento è delicato

Come riporta il Corriere dello Sport la delicatezza del momento e di Lazio-Fiorentina hanno richiamato Lotito a Formello.

Il presidente-senatore ha voluto parlare alla squadra prima dell’allenamento, richiamandola alle proprie responsabilità, senza appesantire in eccesso il clima. Contava la presenza e ha rincuorato Sarri, ancora nervoso per il ko in Olanda.