Lotito: «Flaminio? Io lavoro a fari spenti. ‘Fatti e non parole’». Le parole del presidente della Lazio sullo stadio

Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è fermato a rispondere ad alcune domande dei cronisti presenti. Tanti i temi toccati dal patron, dai temi di attualità ad alcuni ricordi della sua carriera, senza dimenticare il derby di Coppa Italia in arrivo. Queste le sue parole

STADIO FLAMINIO– «Flaminio? Io lavoro a fari spenti. ‘Fatti e non parole’ è sempre stata la mia politica. Io ho salvato e ripristinato la Lazio in tranquillità anche per il futuro, e poi ho portato il maggior numero di trofei dopo la Juventus ».