Lotito, festa a Formello dopo l’elezione in Senato: il patron omaggiato dalla squadra

Festa a sorpresa ieri a Formello per il presidente Claudio Lotito: la squadra lo celebra per l’elezione in Senato alle ultime politiche

Giornata speciale quella di ieri per Claudio Lotito. Come riferisce Il Messaggero infatti, il presidente della Lazio è stato omaggiato con una festa a sorpresa per l’elezione in Senato alle ultime politiche.

Accompagnato nel centro sportivo dal figlio Enrico e dalla moglie Cristina Mezzaroma, Lotito ha trovato ad attenderlo i dipendenti e i dirigenti del club con torta e bollicine. Tutti si augurano di fare il bis insieme a Sarri e ai calciatori domani dopo l’eventuale vittoria sullo Spezia.