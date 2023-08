Lotito: «Dimissioni Sarri? Stupidaggini, lui non vuole andarsene e io non lo mando via»

Lotito, ai microfoni del Messaggero il presidente biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle dimissioni di Sarri

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Lotito ha smorzato le voci relative alle possibili dimissioni di Sarri da tecnico della Lazio

SARRI – Non diciamo stupidaggini. Non si dimette e io non ho intenzione di licenziarlo”, ha detto. Parole a cui poi aveva fatto seguito un comunicato in cui si ribadiva piena sintonia tra presidente e allenatore: “Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione