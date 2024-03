Lotito a Sky: «Stasera scriviamo la storia della Lazio per i nostri tifosi. Dossieraggio? Non c'entro nulla e chi accosta il mio nome...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nel pre-partita della gara contro il Bayern Monaco in Champions League

Claudio Lotito ha parlato a Sky prima della gara tra Bayern Monaco e Lazio:

PAROLE – «Sicuramente oggi giochiamo una pagina sportiva importante della Lazio. Dobbiamo dare un segnale ai tifosi. Spero che la squadra entri in campo con ferocia e spirito di gruppo e scrivere ancora lo storia. Dossieraggio? La Lazio non c’entra nulla e il sottoscritto neanche. Ho fatto un comunicato per smentire, usano il mio nome come cassa di risonanza. Mi usano perchè faccio audience. Io non c’entro nulla, sono stato chiamato perchè Floridi, con cui ho rapporto come tutti i presidenti di Serie A, mi hanno chiesto se conosco le persone interessate. Io non conosco nessuno e quindi non c’entro nulla. Il primo che accosta il mio nome a questa vicenda avrà conseguenze previste dalla legge».