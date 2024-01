Lotito sul derby: «Siamo la prima squadra della Capitale». Le dichiarazioni del presidente della Lazio al Campidoglio

Claudio Lotito non può che essere felice per la vittoria del derby. Il presidente, infatti, ha avuto modo di esultare per la sua Lazio anche in occasione dei 124 anni biancocelesti celebrati al Campidoglio. Le sue dichiarazioni:

LOTITO – «Direi che il derby lo conferma: siamo la prima squadra della Capitale. Ai ragazzi dico sempre che bisogna vincere con merito. Stiamo costruendo un club forte, sia economicamente che per infrastrutture».