Lotito deluso dalla Lazio: se ne è lamentato con Sarri

Claudio Lotito è rimasto molto deluso dalla prova della Lazio contro l’AZ Alkmaar: il presidente se n’è lamentato con Sarri

Claudio Lotito era molto deluso martedì sera, non aveva parlato alla squadra dopo il ko contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Ma nel solito briefing post partita con Sarri ha manifestato insoddisfazione per la rinuncia della Lazio, la cui verve è durata solo 25 minuti. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il presidente tiene molto alla competizione e vorrebbe cercare di andare il più avanti possibile. In Olanda servirà una vera e propria impresa.