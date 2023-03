Lazio, Lotito fissa il premio squadra per la vittoria della Conference

Claudio Lotito, presidente della Lazio. è in trattativa con Immobile e compagni per il premio legato alla vittoria della Conference

Claudio Lotito si aspetta una reazione dalla Lazio dopo il capitombolo europeo di martedì nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League giocati all’Olimpico. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente è in trattativa con Immobile e compagni per stipulare il premio legato proprio all’eventuale vittoria della competizione.

C’è poco tempo visto che il ritorno è tra una settimana e una volta raggiunto l’accordo va depositato in Lega. Tuttavia Lotito vuole mandare un segnale alla squadra: la rimonta con l’AZ e lo sbarco ai quarti è ancora possibile.