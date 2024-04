Lotito sulla contestazione: «Ho qualche indizio sui responsabili. Con me non passa nessuno». Le parole del presidente della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, Claudio Lotito ha parlato della contestazione dei tifosi durante il match tra Lazio e Salernitana. Queste le sue parole:

PAROLE – «Bisognerebbe chiedere il perché a chi organizza queste cose. Secondo voi è una cosa normale o organizzata? Però adesso l’episodio assumerà dei contorni diversi, state tranquilli… Bisogna cacciare i mercanti dal tempio. Chi sono i mercanti? Sono tutti quelli che si prestano a situazioni di questo tipo. Non so chi c’è dietro, o meglio qualche indizio ce l’ho, se ne occuperanno le forze dell’ordine. A me hanno fatto di tutto ma con me non passa nessuno, né consento a qualcuno di appropriarsi di roba che non è loro. Per 19 anni non ho preso un emolumento, spese al ristorante, macchina o telefono, questo lo sanno tutti».