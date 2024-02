Lotito e la chiamata a Sarri, contatto diretto: ecco cosa si sono detti. La rivelazione

Lotito e la chiamata a Maurizio Sarri, contatto diretto tra le due parti: ecco cosa si sono detti patron e allenatore. Ultime

Contatto telefonico tra Lotito e Maurizio Sarri, dopo che il patron ha deciso di non presentarsi ieri a Formello come atteso invece da tutti nella classica vigilia prima di un match delicato per la sua Lazio.

E invece il presidente ha avuto un contatto telefonico con l’allenatore, parlandogli chiaro e tondo e ribadendo una volta di più come ora servano risultati immediati dopo il periodo negativo che ha fatto seguito alla Supercoppa Italiana. A partire dalla trasferta di Cagliari serve una svolta per non perdere contatto con il treno Champions. Lo scrive Repubblica edizione Roma.