Lotito Cairo, botta e risposta tra presidenti: il patron granata duro nei confronti del biancoceleste

Lotito Cairo, i due presidenti si provocano a distanza con dei botta e risposta su situazioni di calciomercato. Le parole

Il rapporto tra Claudio Lotito e Urbano Cairo non è mai stato idilliaco e le ultime dichiarazioni dei due presidenti confermano il tutto. Martedì il patron della Lazio parlava così del calciatore granata Samuele Ricci: «Sono stato attaccato da tutti l’estate in cui non presi Ricci ma Rovella, che vale cento volte Ricci. E lo dico non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come persona».

La risposta del presidente del Torino non si è fatta attendere ed ai taccuini di Tuttosport ha dichiarato: «Lotito e Fabiani, con Ricci e Casadei, fanno come la volpe con l’uva».

