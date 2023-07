Lotito: «Berardi alla Lazio? E’ una grande stronzata e vi spiego perchè»

Lotito, ai microfoni dei cronisti presenti al ritiro della Lazio il presidente rilascia alcune parole riguardo Domenico Berardi

BERARDI – Questa storia di Berardi è una grande stronzata. Non è mai stato messo in vendita, io ho chiamato la società (il Sassuolo, ndr) e mi è stato detto che non è in vendita, a parte che chiede una cifra spaventosa. L’anno scorso ha firmato un contratto con la Juve e l’ha strappato. Bisogna anche vedere con chi parli