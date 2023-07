Lotito avverte gli arabi: «Se si presentano con quella cifra per Immobile, possono tornarsene indietro». Le parole del presidente della Lazio

Il Messaggero questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Claudio Lotito in merito agli interessamenti di alcuni club sauditi nei confronti di Ciro Immobile.

Le sue parole sul calciomercato Lazio: «Se si presentano con 10-20 milioni da me, possono tornare indietro, anche se Ciro volesse andare da loro. Adeguamento? Ha avuto un ritocco ogni anno, è già il più pagato della Lazio. Luis Alberto ha sfruttato l’offerta araba per il rinnovo? Non è vero, non c’entra nulla. Io avevo già fatto prima una promessa al Mago se si fosse comportato in un certo modo».