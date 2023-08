Lotito al Messaggero: «Io non vendo la Lazio neanche per 600 milioni»

Lotito, il presidente della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Messaggero smentendo una vendita del club

NON VENDO – Ribadisco, basta con queste voci perché parliamo di una società quotata in borsa. Non è in vendita, non ho mai ricevuto un’offerta da 600 milioni e comunque non venderei a quel prezzo”. Lotito ha poi parlato del direttore sportivo dopo l’addio di Igli Tare: “Non ho ufficializzato Fabiani ds. Dopo si vedrà, ora pensiamo al mercato