Lotito accelera per il Flaminio: ok di Gualtieri ma serve un piano concreto

L’idea del Flaminio non è più solo un sogno per la Lazio di Lotito: dopo l’ok di Gualtieri all’idea serve sviluppare un progetto concreto

Importanti novità riportate dalla Gazzetta dello Sport sullo stadio Flaminio, impianto individuato da tempo dalla Lazio come vera e propria alternativa all’Olimpico. La Rosea ricorda l’incontro avvenuto tra Lotito e Gualtieri nei giorni con il sindaco di Roma che ha dato l’ok all’idea di riqualificare il nuovo impianto.

Lotito ci pensa, utilizzare la base del Flaminio, magari aumentando non di molto l’attuale capienza da 25mila spettatori, lo agevolerebbe nel non dover ricostruire tutto da zero. Serve ora un piano concreto da presentare al Comune, tenendo conto i vincoli architettonici e archeologici. La strada comunque appare tracciata.