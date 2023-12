Lotito: «A Inzaghi voglio bene. Se vinceremo con l’Inter? Su questo sono ottimista». Le parole del presidente della Lazio

Domani sera andrà in scena Lazio – Inter. È il ritorno all’Olimpico di Simone Inzaghi, che per tanti anni ha allenato i biancocelesti. Per l’occasione, il presidente Lotito ha parlato ai microfoni di Notizie.com riguardo proprio il suo ex tecnico. Ecco cosa ha dichiarato.

PAROLE– «Mi hanno fatto molto piacere le parole di Simone, quando parlano bene del nostro club come non posso essere contento, anche se allo stesso tempo questa società a lui ha dato tanto, tantissimo. Se voglio bene a Simone? Ma certo che gli voglio bene, mi scusi, ma che domanda è? So allo stesso tempo quanto lui sia ancora legato alla Lazio, non è che le cose si possono dimenticare così. Simone è un bravo ragazzo e io non non ho mai augurato il male a nessuno, figuriamoci a Simone che per me è stato come un figlio, poi il lavoro è un’altra cosa… ».

PERIODO ALL’ INTER– «L’affetto nei confronti di Simone Inzaghi è lo stesso, dal punto di vista personale non ci sono problemi, se ci sarà la possibilità lo saluteremo, ma è già successo altre volte. Non è un problema. Qualche giorno fa mi hanno chiesto se fossi contento del fatto che Inzaghi è primo con l’Inter, ma a me non interessa, io guardo solo la Lazio, mi interessa e sono attento solo a quello, di tutto il resto poco importa, guardo il campo e speriamo di fare delle buone cose. Se vinceremo con l’Inter? Vediamo, di sicuro faremo la nostra partita e cercheremo di fare le cose fatte bene, ma su questo sono ottimista… ».