Insigne ringrazia Sarri e Reina: «Hanno speso belle parole per me»

Lorenzo Insigne, congedandosi da Napoli, ha voluto ringraziare anche Maurizio Sarri e Pepe Reina per le bella parole spese

Intervenuto a DAZN, Lorenzo Insigne ha salutato Napoli ringraziando anche i due biancocelesti Sarri e Reina:

«È troppo forte l’amore per questa maglia e città, a un certo punto bisogno fare delle scelte, purtroppo abbiamo fatto questa scelta io e la società, non abbiamo rimpianti. Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per il grande affetto che porterò sempre nel cuore. Il mio grazie va tutti gli allenatori che ho avuto, Benitez, Sarri e poi i compagni Hamisk, Reina, Callejon e tanti altri. Hanno speso tante belle parole per me, vuole dire che qualcosa di buono ho fatto».