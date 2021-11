De Silvestri: «Rapporto viscerale con Roma, su Sarri e Mourinho...»

Lorenzo De Silvestri, terzino del Bologna e indimenticato ex biancoceleste, ha parlato degli arrivi di Sarri e Mourinho a Roma

Lorenzo De Silvestri, terzino del Bologna ed ex Lazio, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato in questo modo dei grandi cambiamenti della Capitale con gli arrivi di Sarri e Mourinho:

«Sarri e Mourinho? Un’altra cosa positiva. Quest’anno ci sono grandi personalità. E’ un appeal in più per i media, anche a livello internazionale. Conta anche quello».

SULLA QUESTIONE RAZZISMO – «È un argomento delicato, non è facile prendersi la responsabilità. Io non so come mi comporterei. Razzismo? Purtroppo abbiamo visto determinate scene da condannare. Ma io penso che lo sportivo debba essere un esempio. Io voglio influenzare positivamente più persone possibile. Mi piace farlo. Non devo, mi piace. È diverso. Lo sport è cultura, noi siamo i primi esempi di integrazione».

SU MIHAJLOVIC – «Stima reciproca, io so quello che vuole da me, dentro e fuori dal campo. C’è fiducia, non c’è bisogno di parlare più di tanto».