Casini sul caso scommesse: «Fenomeno ricorrente, un aspetto è fondamentale»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni della Rai Italia del caso scommesse. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Un fenomeno antico che continua purtroppo a manifestarsi ed è fondamentale accompagnare la formazione, non solo sportiva, anche con una formazione personale e culturale. Ci vuole l’impegno di tutti nel supportare questi campioni da ogni punto di vista compreso quello psicologico, è fondamentale. Oggi con la tecnologia è diventato tutto facile, anche sbagliare. Per questo è fondamentale che la scuola aiuti fin da bambini a capire come va usata».