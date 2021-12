Lombardozzi: «Tutte devono poter sorridere nel fare ciò che amano»

L’ex biancoceleste Flaminia Lombardozzi si è raccontata a Calciofemminileitaliano.it. spiegando la scelta di diventare Team Manager

«Il calcio è stata, è e sarà sempre la mia vita. Non so quando è iniziata questa passione, penso semplicemente di esserci nata. Non ricordo un momento senza un pallone tra i miei piedi da quando sono piccolina. Non è stato facile cominciare a praticare questo sport, come spesso capita, nella mia famiglia c’era scetticismo ma so che a convincere i miei genitori a farmi giocare a calcio sono stati i miei occhi quando guardavo un pallone e gli correvo dietro. Ho iniziato prima a giocare con i maschi e poi sono passata ad una squadra femminile fino ad arrivare all’esordio in Seria A con la maglia della Lazio. Ora sono diventata un Team Manager e ho deciso di esserlo per far capire a tutti che fantastico mondo è il calcio, soprattutto quello femminile. Perché una bimba deve iniziare a giocare? Perché il sorriso di una bambina che rincorre un pallone su un rettangolo verde è la cosa più bella che ci sia, e tutte devono avere la possibilità di sorridere sempre mentre fanno quello che amano».