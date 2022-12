Lombardo: «Con Sinisa ho condiviso campionati, scherzi, ritiri, vacanze, tutto»

Attilio Lombardo ha parlato a Il Secolo XIX della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Le sue dichiarazioni

Attilio Lombardo ha parlato così a Il Secolo XIX della scomparsa di Sinisa Mihajlovic.

PAROLE – «Abbiamo condiviso campionati, scherzi, ritiri, vacanze, tutto. Anche ciucche, come una memorabile a Milano Marittima che non ho mai scordato e per fortuna neppure ripetuto. Lui e Mancini già allenatori da giocatori? Certo, si vedono dalla faccia nello spogliatoio quelli che dopo potranno allenare e chi no. Lui aveva già la faccia dell’allenatore e io credo che se questa maledetta malattia gli avesse dato più tempo, perché era ancora così giovane in fondo come tecnico, anche da allenatore si sarebbe potuto togliere le soddisfazioni che si è tolto da giocatore. Era uno che studiava, non si accontentava mai, e col suo carattere avrebbe solo potuto crescere».