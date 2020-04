Lombardi: «La Lazio avrebbe vinto lo Scudetto!». E sul desiderio di tornare…

Cristiano Lombardi è attualmente in prestito alla Salernitana, ma il desiderio di tornare alla Lazio resta forte

Il settore giovanile, l’esordio in Serie A, il primo gol con la maglia della Lazio: Lombardi ha vissuto una vera e propria ascesa coi colori biancocelesti. Adesso veste quelli granata della Salernitana, ma il cuore è rimasto a Roma e la voglia di tornare non manca:

«Lo spero, è casa mia, ci sono cresciuto, non potrei volere di meglio – rivela in un’intervista per il Corriere dello Sport – tra me e mister Inzaghi c’è grande sintonia». E poi aggiunge: «La Lazio senza il virus avrebbe vinto lo Scudetto, adesso è difficile ipotizzare. Di sicuro quest’anno ha rappresentato la bellezza del gioco».