Lombardi: «Tornare alla Lazio sarebbe come tornare a casa mia. Sarò sempre grato» – FT

Lombardi, il calciatore biancoceleste, in prestito alla Salernitana, ha risposto ad una serie di domande su Instagram

«Non potrei non essere grato alla Lazio. Sono arrivato da ragazzino ed ho vissuto la mia stagione più emozionante in quello stadio che sognavo sempre da bambino, è la mia seconda casa. Ho infiniti ricordi, abbiamo creato amicizie talmente forti che durano nel tempo e sono sicuro che lo porteremo avanti per sempre. Portare la Salernitana in Serie A sarebbe un’emozione impagabile. Tornare alla Lazio sarebbe come tornare a casa mia. Il mio obiettivo? Arrivare al livello di Lazzari, siamo anche molto simili».