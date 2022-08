Lombardi è un nuovo giocatore della Triestina: il comunicato del club

Cristiano Lombardi è un nuovo giocatore della Triestina: il giocatore si trasferisce in prestito con l’obbligo di riscatto. Il comunicato

«U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Lombardi. Il giocatore Cristiano Lombardi arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B».

Con questa nota ufficiale, il club friulano ha reso noto il trasferimento -e la formula – di Cristiano Lombardi.