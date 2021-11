Matri: «Sarri dimostra che tiene all’Europa. Lazio centrocampo fortissimo»

Alessandro Matri, a pochi istanti dal calcio di inizio tra Lokomotiv Mosca e Lazio, ha commentato le scelte di Sarri

Alessandro Matri – ospipte nel salotto di DAZN – ha commentato la formazione della Lazio a pochi istanti dal match contro la Lokomotiv Mosca. Ecco le sue parole:

IMMOBILE TITOLARE – «Il mister dimostra quanto ci tiene e quanto vuole passare il girone. La polemica era sicuramente per la partita con il Napoli, si lamenta da inizio anno per il calendario affollato, ma Sarri ci ha sempre tenuto tanto all’Europa League. Ci sono 9 degli 11 titolari, Leiva non si può considerare riserva. Si vuole scendere in campo e dare un grande segnale agli avversari».

LUIS ALBERTO – «Credo che Sarri abbia voluto mettere in chiaro certe cose, non ha mai messo in discussione la sua qualità. Nel suo ruolo è tra i migliori. Conosciamo il mister, sappiamo che è metodico e vuole il 100% dai suoi giocatori, ha dato un segnale allo spagnolo che è tornato al massimo. Insieme a Milinkovic forma uno dei centrocampi più forti d’Italia e anche in Europa non scherza».

ZACCAGNI – «Ha avuto diversi infortuni, ha bisogno di tornare in condizione e minutaggio. Non è la serata ideale, ma le qualità di Zaccagni non si mettono in discussione».