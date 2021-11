La Lazio giovedì volera a Mosca per la quinta giornata di Europa League. Il club biancoceleste ha caricato l’ambiente sui social

Obiettivo riscatto. Archiviata la sconfitta contro la Juventus per la Lazio di Maurizio Sarri è tempo di pensare all’Europa League.

Giovedi i biancocelesti voleranno a Mosca peer il match contro la Lokomotiv, valido per la quinta giornata della competizione. L’obiettivo sono i tre punti per poi giocarsi il tutto per tutto in chiave qualificazione nell’ultima sfida del girone.

Inatanto il club biancoceleste ha caricato l’ambiente sui social tramite un post su Instagram: «Passiamo alla modalità Europa League ora!»