Livorno, il direttore sportivo Cozzella ha detto la sua in merito al presidente della Lazio Lotito e ha parlato anche di calciomercato

«Lotito quando vende, vende bene. Quando vuole comprare non tira fuori i soldi. Milinkovic? Non vale 120 milioni, non li spenderei per un giocatore come lui. Tare è uno dei migliori ds».