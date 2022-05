Lucas Leiva ha esultato sui social per la vittoria in FA CUP del Liverpool contro il Chelsea – FOTO

Il Liverpool di Klopp ha alzato a Wembley la FA CUP, battendo ai rigori il Chelsea di Tuchel. I Reds hanno avuto la meglio grazie a Tsimikas, che ha realizzato l’ultimo penalty.

Lucas Leiva ha esultato sui social per la vittoria della sua ex squadra, con la quale ha collezionato 217 presenze in 10 anni nel Merseyside.