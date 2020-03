LIVE Emergenza Coronavirus, tutte le notizie dalla Serie A e non solo

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le news

Dopo il decreto del Premier Conte, l’Italia si ferma. Anche il mondo del calcio è stato letteralmente travolto dall’Emergenza Coronavirus. non sono, tuttavia, vietati gli allenamenti seppur a porte chiuse. Una decisione che non tutti i club hanno deciso di seguire:

Anche il Milan decide di annullare tutte le sedute di allenamento fissate fino a domenica.

LAZIO – L’appuntamento sul campo di Formello era per le ore 15 ma Simone Inzaghi ha deciso di rinviare le sedute di allenamento in programma per tutta la settimana. La ripresa sarà fissata per lunedì.

Brescia, Cagliari ed Udinese (per i bianconeri lo stop è previsto fino a mercoledì, fino a nuove valutazioni). Annullamento e sospensione della seduta rispettivamente per Verona e Bologna.

REGOLARI ALLENAMENTI – Juventus, Spal, Torino, Napoli e Roma invece si alleneranno nel pomeriggio. GLi altri club stanno valutando eventuali decisioni da prendere.

CHAMPIONS LEAGUE – «La gara di Champions League in programma per mercoledì 18 marzo, tra Barcellona e Napoli, sarà giocata al Camp Nou a porte chiuse» ha comunicato la società Blaugrana.

SERIE B – Si ferma la Cremonese, lo ha comunicato la stessa società tramite una nota ufficiale: «Preso atto delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo che sospendono il campionato di Serie B stabilendone la ripresa all’inizio del mese di aprile, l’U.S. Cremonese ha temporaneamente sospeso gli allenamenti della prima squadra in programma al Centro Sportivo ‘Giovanni Arvedi’. Gli atleti continueranno a svolgere l’attività individualmente, seguendo programmi di lavoro personalizzati fino a nuove disposizioni».