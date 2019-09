LIVE – Calciomercato, Roma presi Kalinic e Mkhitaryan. Napoli, ufficiale Llorente

LIVE – Calciomercato, è iniziato l’ultimo giorno: si muovono Milan, Napoli e Roma. L’Inter prova a cedere Icardi…

Il calciomercato sta per volgere al termine: presidente e direttori sportivi hanno poco meno di 24 ore per concludere le ultime operazioni in entrata e in uscita. Il gong finale è fissato per le ore 22, quest’anno la sede per seguire da vicino tutte le trattativa è l’Hotel Sheraton. Noi di LazioNews24.com, oltre a seguire da vicino il mercato dei biancocelesti (QUI la notizia), vi aggiorneremo anche sul mercato delle altre squadre di Serie A.

Calciomercato, ultimo giorno di trattative: diretta live

Si muove la Roma. Nella notte è sbarcato nella Capitale Nikola Kalinic, l’attaccante croato arriva in prestito con diritto di riscatto. Questa mattina il giocatore era a Villa Stuart per le visite mediche. Non è finita qui, perchè il club giallorosso è molto vicino anche ad un altro colpo: tutto fatto con l’Arsenal per Mkhitaryan (anche lui arriva in prestito con diritto di riscatto). Anche il Milan è protagonista di quest’ultima giornata: i rossoneri hanno concluso l’acquisto di Ante Rebic, prelevato in prestito dall’Eintracht Francoforte. Il Napoli, invece, ha ufficializzato un vecchio obiettivo della Lazio: Fernando Llorente, lo spagnolo ha firmato un contratto biennale con il club partenopeo. Infine c’è la telenovela Icardi: blitz notturno del PSG per prendere in prestito l’argentino dall’Inter, le parti sono a lavoro per definire l’affare.