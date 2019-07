LIVE Calciomercato Lazio – Yazici e Szoboszlai i preferiti di Tare per il centrocampo. Sulle uscite…

Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 21 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Anche il Besiktas sarebbe sulle tracce di Wallace. Dopo Durmisi il club turco sarebbe interessato anche al brasiliano (QUI per i dettagli).

Live / Calciomercato Lazio – Tutte le trattative del 20 giugno. Ieri ad Auronzo sono arrivati Lotito e Tare, nelle prossime ore andrà in scena il summit di mercato con Simone Inzaghi. Da chiarire le situazioni relative al futuro di Luis Alberto e Milinkovic. Per lo spagnolo c’è sempre il Siviglia in agguato, come riferito dal Corriere dello Sport, gli andalusi sarebbero pronti a offrire circa 30 milioni (bonus compresi). Per Milinkovic la situazione è sospesa, manca l’offerta da 80-90 milioni. Il Manchester United non è ancora uscito allo scoperto così come il PSG e la Juventus. Più defilate City e Tottenham. Una cosa è certa: partirà solo uno tra Luis e Sergej.

SZOBOSZLAI E YAZICI – Sarebbero già stati individuati i possibili sostituti di Milinkovic o Luis Alberto. Il ds Tare ha in mente un doppio colpo per rimpiazzare uno dei due. Talenti giovani, pronti per la Lazio: si tratta di Dominik Szoboszlai (18 anni, del Salisburgo, valutazione 20 milioni) e Yusuf Yazici (21 anni, del Trabzonspor, valutazione 17 milioni). Per quest’ultimo bisognerà superare la concorrenza del Lille che già da tempo è sulle tracce del centrocampista. Entro due/tre giorni si dovrebbe chiarire la strategia di mercato.

ALTRE OPERAZIONI – Il primo invece che potrebbe salutare è Wallace: il brasiliano è molto vicino al Wolverhampton. Su Badelj c’è sempre il Bordeaux, ma l’infortunio di Leiva nelle ultime ore ha frenato la trattativa. In uscita anche Durmisi, che piace al Besiktas: ora si attende una decisione dal giocatore.