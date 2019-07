Live Calciomercato Lazio, si tratta a Londra per Milinkovic. Incontro per Yazici, fumata bianca per Cipriano

Live Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 26 luglio che riguardano la squadra biancoceleste



AGGIORNAMENTO ORE 15:20 – La Lazio ha chiuso con il Santos per Cipriano: clicca qui per leggere la nostra esclusiva

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Daniel Bezziccheri saluta la Lazio, ma questa volta a titolo definitivo. Dopo le ultime due stagioni alla Reggina e all’Albissola, l’esterno classe 1998 passa alla Viterbese. Ecco il comunicato ufficiale: “La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.S. Lazio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Daniel Bezziccheri“.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Lazio sempre più vicina a Yazici: qui i dettagli

Milinkovic – Kezman è a Londra e continua a trattare con il Manchester United per definire la cessione del serbo che nel mentre si allena con tutta la squadra ad Auronzo di Cadore. Prima però deve sbloccarsi la situazione legata a Pogba (QUI per i dettagli).

Mendes – Dall’altro lato c’è ci lavora per piazzare ancora altri giocatori in uscita. Sembrerebbe essersi raffreddata la pista che portava Neto e Jordao al Benifca, a loro si avvicina invece il Monaco. Wallace conteso da Besiktas e Wolverhampton. (Clicca QUI per l’articolo completo).

Sostituti – Molti sono i nomi che ruotano in orbita biancoceleste per il dopo Milinkovic, Oltre al turco Yazici sono diversi i profili attenzionati: Sandro Tonali, Szoboszlai del Salisburgo. Dal club austriaco anche Diadie Samassekou il cui cartellino si aggira attorno ai 20 milioni come quello di Sander Berge ventunenne del Genk. L’ultimo della lista è invece il tedesco Arne Maier. (QUI per i dettagli).