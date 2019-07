Calciomercato Lazio, tutte le mosse di Mendes: Neto, Jordao e Wallace

Calciomercato Lazio, tre colpi in uscita per uno in entrata

Si lavora in casa Lazio per quanto riguarda il mercato. In attesa di conoscere quale sarà il destino di Milinkovic-Savic Jorge Mendes lavora sul mercato in uscita. Sono in tre con le valigie pronte. Come riporta il Corriere dello Sport infatti i primi due sono Bruno Jordao e Pedro Neto: i due sembravano essere vicinissimi al Benfica, qualcosa invece si è raffreddato nella trattativa e ora i due biancocelesti sarebbero vicini al Monaco.

Il terzo è invece Wallace, il brasiliano si allena con tutta la squadra ad Auronzo di Cadore ma su di lui ci sono i turchi del Besiktas, ma in vantaggio rimane il Wolverhampton. La cessione dei tre giocatori potrebbe portare all’apertura di un nuovo acquisto: un centrocampista giovane, ma già rodato.