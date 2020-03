Lite Zhang-Dal Pino: pronta querela e rischio inibizione per il patron dell’Inter

Lite Zhang-Dal Pino, querela per diffamazione, multa e possibile inibizione per il patron dell’Inter dopo la lite con il presidente della Lega

Sono tantissime le polemiche che si sono fatte strada in questi giorni di caos anche per il mondo del calcio. La più dura è sicuramente quella tra il patron dell’Inter Zhang e il presidente della Lega di Serie A Dal Pino.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport le conseguenze stanno per arrivare: doppia multa col rischio di un’inibizione, mentre il presidente Dal Pino farà causa a Zhang per diffamazione. Il presidente neroazzurro quindi rischia una multa fino a 50mila euro e anche l’inibizione che di fatto gli impedirebbe di svolgere le proprie cariche per il periodo di tempo indicato.