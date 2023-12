Lite Sarri-Vecino (Repubblica): l’uruguaiano arrabbiato per questo motivo. Le ultime

Secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbe stata una discussione tra Vecino e Sarri avvenuta domenica mattina nello spogliatoio di Formello. Secondo il quotidiano, l’uruguaiano avrebbe esagerato con i toni e i modi usati, così sarebbe scattata la punizione prevista dal regolamento interno e ieri mattina il mediano si è allenato da solo.

Già dopo la pessima prestazione della squadra capitolina a Salerno il Ds Fabiani era stato molto pesante col gruppo. E il provvedimento preso ieri è stato un altro segnale per tutti. Da parte sua, Vecino, era rimasto male per una serie di esclusioni dalla formazione iniziale. Ma il giocatore non aveva mai polemizzato, almeno non pubblicamente, e si è fatto trovare pronto quando è stato messo titolare contro il Feyenoord. Poi l’infortunio nel derby e il rientro negli ultimi minuti con la Salernitana. La squalifica col Celtic e l’entrata all’81’ col Cagliari.

La novità di ieri sul provvedimento per il giocatore ha molto colpito i tifosi vista l’importanza di Vecino nella Lazio e la sua esperienza internazionale.