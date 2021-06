L’Italia torna a Roma, Immobile il più disponibile per foto e autografi VIDEO

L’Italia di Mancini torna a Roma per il match contro il Galles. All’arrivo all’hotel, Immobile si concede per foto e autografi

L’Italia si appresta a scendere in campo per l’ultimo match del girone contro il Galles, in programma domani all’Olimpico alle ore 18. Dopo il ritiro a Coverciano, la Nazionale è tornata a Roma, presso l’Hotel Parco dei Principi a due passi da Villa Borghese.

Tanti i tifosi ad accogliere gli Azzurri, tra i più disponibili per foto e video c’è Ciro Immobile.