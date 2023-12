Manfredonia commenta: «Bonucci alla Roma? Non è come me, vi spiego»

Lionello Manfredonia ha commentato il possibile passaggio di Leonardo Bonuccia alla Roma: le dichiarazioni

Lionello Manfredonia, ex Lazio, ha parlato a Notizie.com del possibile passaggio di Bonucci alla Roma:

«Io come Bonucci? Credo sia un tantinello diverso, lui è vero non mi sembra che sia apprezzato, anche per qualcosa che avrebbe fatto, non lo so, ma con me è una storia diversa, io venivo dalla Lazio e a quei tempi non era una cosa che ti facevano passare così serenamente. Tutt’altro. Erano altri tempi, vero, ma ero anche più giovane di Bonucci e potevo giocare ancora ad alti livelli, lui bisogna vedere come sta».