Italia, l’ex Lazio Scaloni: «Azzurri eliminati immeritatamente»

Il CT dell’Argentina ed ex Lazio Scaloni ha analizzato la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022: le sue dichiarazioni

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina ed ex Lazio, ha parlato in questi termini in conferenza stampa dell’eliminazione dell’Italia per mano della Macedonia:

«Non guardiamo mai il DNA del giocatore, non guardiamo quanti anni ha. L’obiettivo è che i giovani indossino la maglia . L’unica cosa che conta è che, quando noi non ci siamo, la Nazionale continui a nutrirsi di giocatori. Il calcio è così difficile e così imprevedibile che l’Italia è stata esclusa dal Mondiale ingiustamente. È una grande squadra e gioca molto bene il calcio».