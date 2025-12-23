 Lino Banfi racconta: «Nella mia famiglia tifiamo Roma ma l'odio no! Io vedo molti laziali che mi chiedono autografi e foto»
Banfi AND 06971
An Milano 28/03/2012 - presentazione film 'Buona giornata' / foto Andrea Ninni/Image nella foto: Lino Banfi

Lino Banfi, volto del cinema italiano e da sempre legato ai colori giallorossi, è tornato a parlare ai microfoni di Soccermagazine

Lino Banfi, attore amatissimo e storico tifoso della Roma, ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di Soccermagazine.

Nel corso della conversazione, tra aneddoti e riflessioni sul calcio di oggi, non poteva mancare una domanda sul suo rapporto con la Lazio, tema che spesso riemerge quando si parla della sua fede giallorossa.

PAROLE – «A parte le stupidaggini della gente di Roma, con i laziali e i romanisti che arrivano addirittura all’odio… Io vedo molti laziali che mi chiedono gli autografi o foto. Nella mia famiglia tifiamo Roma come tanti altri e quindi conosciamo le vicissitudini solo perché le leggiamo, ecco. Ma l’odio no!».

