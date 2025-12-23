Hanno Detto
Lino Banfi racconta: «Nella mia famiglia tifiamo Roma ma l’odio no! Io vedo molti laziali che mi chiedono autografi e foto»
Lino Banfi, volto del cinema italiano e da sempre legato ai colori giallorossi, è tornato a parlare ai microfoni di Soccermagazine
Lino Banfi, attore amatissimo e storico tifoso della Roma, ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di Soccermagazine.
Nel corso della conversazione, tra aneddoti e riflessioni sul calcio di oggi, non poteva mancare una domanda sul suo rapporto con la Lazio, tema che spesso riemerge quando si parla della sua fede giallorossa.
PAROLE – «A parte le stupidaggini della gente di Roma, con i laziali e i romanisti che arrivano addirittura all’odio… Io vedo molti laziali che mi chiedono gli autografi o foto. Nella mia famiglia tifiamo Roma come tanti altri e quindi conosciamo le vicissitudini solo perché le leggiamo, ecco. Ma l’odio no!».
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Lazio Women, vittoria e pausa natalizia: dopo il successo in Coppa Italia si guarda alla ripresa del campionato
Lazio Women, dopo il successo in Coppa Italia arriva la pausa natalizia: il campionato ripartirà a gennaio La Lazio Women...
Calcagno critica duramente la scelta di disputare Milan Como in Australia: calendario sempre più insostenibile
Calcagno attacca la scelta di portare Milan Como in Australia: calendario sempre più ingestibile e rischio infortuni in aumento Il...
Udinese Lazio: su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match
Udinese Lazio: su Dazn svelata la squadra di telecronisti che guiderà il racconto del match, tra analisi, commento tecnico La...